У місцях позбавлення волі на Кіровоградщині понад 300 ув’язнених не мають паспортів

Прокуратура області вивчила стан повноти вжитих заходів, спрямованих на отримання засудженими паспортів громадянина України. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури в Кіровоградській області.

За результатами проведених заходів з’ясувалося, що в установах виконання покарань Кіровоградської області утримується понад 300 осіб без паспортів громадянина України (були втрачені).

Адміністрації установ не вживають достатніх заходів щодо отримання паспортів ув’язненими особами, що є порушенням вимог ст. 153 КВК України.

Без даного документу ув’язнені втрачають право на працевлаштування, реалізацію свого конституційного права та пройдення медико-соціальної експертизи.

За результатами прокурорського реагування у поточному році лише 4 відповідних документів перебувають на розгляді.