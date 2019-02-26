Понад 20 тисяч мешканці Кіровоградщини працевлаштовано завдяки службі зайнятості

Про інновації у роботі державної служби зайнятості, спрямовані на покращення рівня надання соціальних послуг шукачам роботи, та результати роботи обласної служби зайнятості за минулий рік, учора 25 лютого, під час апаратної наради, що відбулася в обласній державній адміністрації з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в області, проінформувала присутніх в.о. директора обласного центру зайнятості Лілія Колесник.

Аналізуючи результати роботи служби зайнятості та стан регіонального ринку праці, Л.Колесник зазначила, що у минулому році в службі зайнятості області, як і в цілому по Україні, спостерігалася тенденція до зменшення чисельності зареєстрованих безробітних. Минулого ріку послугами центрів зайнятості області скористалися 43,9 тис. безробітних мешканців області, що на 6,0% менше, ніж у 2017 році.

Чисельність осіб, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості області у минулому році становила 22,0 тисяч. При цьому, 35,0% з них були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. Розмір допомоги по безробіттю станом на 01 січня 2019 року склав в середньому 2679 грн, що на 27,6% більше, ніж у 2017 році.

Окремо Л.Колесник повідомила, що у минулому році майже 29,6 тис. безробітних громадян було залучено до активних програм сприяння зайнятості населення. Рівень охоплення такими програмами становив 67,4%, що на рівні минулого року. Майже 5,6 тис. безробітних пройшли професійне навчання, до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 9,6 тис. безробітних осіб, 30–започаткували за сприяння служби зайнятості власну справу.

У минулому році на 8,2% зросла кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, та становила 34,3 тис. одиниць.У січні поточного року середній розмір заробітної плати у зареєстрованих вакансіях зріс на 0,9 тис грн та становив 5,4 тис. грн. Мінімальний розмір заробітної плати мала кожна четверта вакансія (на рівні минулого року).

Найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (28,7%), а також на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (18,9%).

Також Л. Колесник повідомила, що державна служба зайнятості, підтримуючи сучасні тенденції з розвитку електронного урядування, впровадила нові електронні сервіси із надання соціальних послуг клієнтам з використанням інтернет-технологій. На сайті державної служби зайнятості запрацювали електронні кабінети безробітного та роботодавця.

Зупинилась в.о. директора обласного центру зайнятості і на новому порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, запровадження в роботу служби зайнятості інституту кар’єрних радників, який дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнта служби зайнятості, якісне надання послуг із планування кар’єри з урахуванням потреб роботодавців та можливостей шукачів роботи.

Наприкінці свого виступу Л.Колесник наголосила на необхідності активізації співпраці органів місцевої влади щодо виділення коштів з місцевих бюджетів для фінансування організації громадських робіт соціального спрямування за участю зареєстрованих безробітних, передбачення в місцевих програмах розвитку малого та середнього підприємництва кошти для підтримки безробітних, які започаткували власну справу, а також активізації проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості з питань зайнятості населення через інтернет-ресурси органів влади та місцевого самоврядування.

