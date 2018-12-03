У наступному році в Україні, зокрема й Кіровоградській області, перевірки суб’єктів господарювання будуть здійснюватися без попередження

У 2019 році перевірки суб’єктів господарювання будуть здійснюватися без повідомлення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Держпродспоживслужби.

Повідомлення про заходи державного контролю будуть надходити лише аудиту та в тих випадках, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю.

Повідомлення будуть надсилатися рекомендованим поштовим відправленням за місцезнаходженням ринку не пізніше трьох робочих днів до здійснення відповідних заходів, відправленням електронної пошти на відповідну адресу оператора ринку або вручатись особисто під розписку керівнику чи представнику оператора ринку.

Планові заходи державного контролю суб’єктів господарювання у 2019 році здійснюватимуться відповідно до наказу Держпродспоживслужби від 27.11.2018 № 965 «Про затвердження щорічного плану державного контролю Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

Державний контроль здійснюється Держспоживслужбою України для безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальними органами.