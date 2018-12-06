У наступному році видаватимуться електронні рецепти на придбання медикаментів за програмою «Доступні ліки»

У 2019 році, починаючи з 1 квітня, урядова програма «Доступні ліки» переходить в адміністрування Національної служби здоров`я та будуть внесені певні зміни у її фінансуванні.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

Відповідно до нововведень рецепти на ліки стануть електронними та збільшиться кількість аптек у програмі. Завдяки цьому пацієнти зможуть отримувати ліки ще швидше і зручніше.

За електронним рецептом пацієнт зможе отримати ліки незалежно від місця проживання у будь-якій аптеці, яка працює за програмою «Доступні ліки».

Також у наступному році зміниться принцип фінансування програми. Замість розподілу коштів субвенції по регіонах працюватиме Національна служба здоров`я; діятиме прямий контракт між вказаною службою та аптекою.