Справжня подія для мешканців Нової Праги відбулася вчора, 17 грудня. На вулиці Центральній відкрили магазин компанії ТОВ “Вересень плюс” – “Файно маркет”.

Про це в групі Нова Прага-Online у фейсбук повідомив заступник селищного голови Микола Бугайов.

Як зазначив М.Бугайов відкриття магазину проходило в стилі ковбойської вечірки. На покупців та відвідувачів магазину чекали цікаві призи та розіграші.

“17 грудня у Новій Празі по вулиці Центральній відкрито магазин «Файно маркет» компанії ТОВ «Вересень плюс». Відкриття магазину проходило у стилі ковбойської вечірки. На покупців та відвідувачів магазину чекали цікаві призи та розіграші. Торгівельний заклад вражає розмаїттям товару, особливу увагу привертають полиці магазину з власною випічкою. Завдяки відкриттю цього закладу можливість працевлаштування отримали чимало новопразьців. Керувати магазином «Файно маркет» доручено Котович Людмилі Володимирівні”, – зазначається у повідомленні.