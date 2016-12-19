Сьогодні, 19 грудня 2016 року заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев перевірив роботи, які були виконані в Новопразькій амбулаторії в рамках Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ”, що фінансується Європейським союзом та співфінансується Програмою розвитку ООН за участі бюджетів Новопразької селищної ради, Олександрійського району, Кіровоградського обласного бюджету та ГО “Новопразьке майбутнє”.

Як раніше повідомляв Голос Громади, за кошти сторін було встановлено вікна, двері та зроблено відмостку.

Наразі ж в приміщенні амбулаторії також працює нова обладнана котельня та повністю відремонтовано дах будівлі, який було перекрито високоякісною металочерепицею.