Сьогодні, 19 грудня 2016 року заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев перевірив роботи, які були виконані в Новопразькій амбулаторії в рамках Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ”, що фінансується Європейським союзом та співфінансується Програмою розвитку ООН за участі бюджетів Новопразької селищної ради, Олександрійського району, Кіровоградського обласного бюджету та ГО “Новопразьке майбутнє”.

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Як раніше повідомляв Голос Громади, за кошти сторін було встановлено вікна, двері та зроблено відмостку.

Наразі ж в приміщенні амбулаторії також працює нова обладнана котельня та повністю відремонтовано дах будівлі, який було перекрито високоякісною металочерепицею.

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