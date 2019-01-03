У Новий рік з новими тарифами. Що чекає на олександрійців?

З 1 січня 2019 року зросла мінімальна заробітна плата на 12,1% – до 4 тисяч 173 гривень.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт З перших уст.

Крім цього, з початку року на жителів Кіровоградщини чекає і підвищення тарифів на опалення та штрафи за не своєчасну сплату за комунальні послуги, які складають 0,01% за кожен несплачений день, а за 100 днів – 1% від суми боргу.

У 18 областях України тарифи на опалення зросли на 12-30% й уже у лютому кропивничани отримають перші платіжні квитанції з новими нарахуваннями.