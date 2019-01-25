У Олександрійському районі відремонтують дві сільські школи

Нещодавно відбулося засідання Ради регіонального розвитку району під головуванням першого заступника голови Олександрійської РДА Юрія Коваля.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.
На засіданні висвітлювалися основні плани у галузі освіти на 2019-2021 роки.
Відтак, у перспективах на 2020 рік розпочати капітальний ремонт загальноосвітньої школи в с. Улянівка. Прогнозована вартість проекту складає 17,5 мільйона гривень.
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Також, у 2021 році розпочнуть капітальний ремонт будівлі навчального корпусу №2 Червонокам’янського навчально-виховного комплексу, попередня вартість ремонту становить 32 мільйони гривень.