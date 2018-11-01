У олександрійців є можливість здійснювати безкоштовні міжміські поїздки з сервісом BlaBlaCar

BlaBlaCar – найбільший у світі карпулінговий сервіс для здійснення міжміських поїздок. Сервіс об’єднує водіїв та пасажирів, які хочуть заощадити на подорожах й поїздках.
З 10 жовтня 2018 року сервіс BlaBlaCar розпочав впровадження платних опцій для пасажирів. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт сервісу.
Поїздки на короткі дистанції до 120 км залишилися безкоштовними, а ось користування сервісом та бронювання місць у водіїв стали платними.
Сервіс пропонує пасажирам обрати зручний варіант платного доступу: на день або місяць. Для водіїв користування сервісом залишилося безкоштовним.
Відтак, за 1 день користування сервісом BlaBlaCar потрібно заплатити 49 гривень, а якщо пасажир обрав варіант доступу на один місяць, то абонплата складає 59 гривень.
Сервіс передбачив і подарунки для користувачів сервісу. Для раніше зареєстрованих користувачів – 3-місячний безкоштовний доступ до інформації сайту, новим – безкоштовний доступ протягом одного місяця.