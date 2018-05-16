Відучора олександрійці мають змогу вибирати, в який медичний заклад звернутися – комунальний чи приватний, адже у місті відкрився перший приватний лікувально-профілактичний центр “ДоброДія”.

На відкриття центру, який розташований за адресою по вулиці 6-го Грудня, 38, завітали також представники районної влади – перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль, голова райради Ольга Коріненко, головний лікар районної лікарні Валентина Гарагуля, а також депутат Олександрійської міської ради Віталій Заріцький.

Сучасний медцентр пропонує олександрійцям суттєвий перелік послуг: педіатрія, кардіологія, терапія, урологія, неврологія (дитячий невролог), ендокринологія, травматологія та ін. За словами керівника центру Юрія Петрушевського, наразі пацієнти вже можуть пройти діагностику, адже в центрі працює новий УЗД-апарат. Планується, що у центрі працюватимуть лікарі з міської та районної лікарень, а також будуть залучатися фахівці з інших міст.

Середня вартість прийому – 150 грн. Запис можна здійснити за номерами телефонів: 066 523 89 09, 098 446 03 40, (05235) 7-00-38.