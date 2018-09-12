У Олександрії батьки старшокласників дізнавались, як зробити своїх дітей успішними

Нещодавно, фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості було проведено профінформаційний семінар для батьків, що мають дітей, які навчаються у 8-11 класах.

Мета заходу – інформування про ринок праці нашого регіону, професії та надання допомоги у професійному виборі.

Протягом семінару батьки разом з фахівцем професійної орієнтації дізнавалися, як допомогти дитині у цьому важливому та водночас цікавому виборі. Для цього, по-перше, необхідно формувати готовність до професійного самовизначення змалку, а по-друге, допомогти дитині розібратися в її інтересах, здібностях та навичках. Допомогти в цьому може тестування на виявлення психологічних настанов, цінностей та навичок.

Фахівець центру зайнятості Олена Клочко порекомендувала батькам звернутися або до шкільного психолога, або до центру зайнятості та разом із дитиною пройти тестування, адже діти часто бояться негативної оцінки їхніх здібностей і відповідають нещиро або формально. Після цього варто обговорити з дитиною результати тестування та пояснити, що на тест не буває правильних чи не правильних відповідей, його призначення – допомогти краще розібратися в собі та зрозуміти світ професій. А ще дуже важливо допомогти дитині розвинути навички, що стануть у нагоді у побудові кар’єри, незалежно від того, яку професію дитина матиме в майбутньому.

Також батьки отримали поради щодо заохочення дітей брати активну участь у соціальній, спортивній, творчій діяльності уже в шкільні роки, вивчати іноземні мови, бути активними учасниками позаурочних заходів тощо. Наступним кроком має стати детальний розгляд, розглянути разом із дитиною, пропозиції різних навчальних закладів і умови навчання в них.