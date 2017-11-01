У Олександрії обговорили можливості розвитку міста із залученням міжнародних програм

30 жовтня, у центрі розвитку підприємництва Олександрійського міськрайонного центру зайнятості відбувся тренінг на тему: «Підтримка та розвиток малаго бізнесу в м. Олександрія за допомогою міжнародних програм та проектів», учасниками якого були безробітні, успішні підприємці та представники громадських організацій.

Тетяна Котенко, кандидат економічних наук, доцент Центральноукраїнського національного технічного університету, керівник програми «Горизонт 2020», презентувала міжнародні програми та проекти. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила начальник відділу активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості В. Фалєєва.

Багато цікавого дізналися учасники тренінгу щодо можливостей участі у різноманітних проектах, у тому числі пов’язаних з розвитком інфраструктури Олександрії, щодо розвитку і можливостей соціального підприємництва.

Інформацію щодо можливостей підтримки малого бізнесу, надала керівник Центру підтримки підприємництва Олександрійської міської ради Лариса Ревенець.

Фахівці служби зайнятості нагадали присутнім про можливості підтримки підприємницької ініціативи та сприяння в організації власної справи безробітним та активну роботу консалтингового центру з надання фахових консультацій майбутнім та працюючим підприємцям.

Після проведення майстер-класу із соціального підприємництва, за активної участі членів правління Громадської організації «Центр громадської активності «Перемога» Валентина Чугуєвець та Олена Деревенець, слухачі почали обговорювати власні бізнес-ідеї та можливості їх майбутнього втілення.

У дружній атмосфері відбулось неформальне спілкування з громадськими активістами, яких представляли Наталія Заріцька («Асоціація підприємств та підприємців») і Лариса Соколовська («Асоціація успішних підприємців»).