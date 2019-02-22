У Олександрії провели семінар для безробітніх та обговорили питання легальної зайнятості

Одним із завдань служби зайнятості є інформування населення про переваги легальної зайнятості, яка дозволить мати впевненість у завтрашньому дні, отримуючи надійні соціальні гарантії та забезпечуючи собі майбутнє.

Так, днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар для безробітних «Що я можу втратити? Переваги легальної зайнятості», на який завітала головний спеціаліст відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів №7 ГУ ПФУ в Кіровоградській області Жанна Скрипник.

Фахівець пенсійного фонду, у свою чергу, розповіла учасникам про негативні наслідки отримання заробітної плати «в конвертах», залежність страхового стажу від сплати внесків, відповідальність роботодавців за допуск працівників до роботи без належного оформлення, ознайомили з порядком добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, Ж.Скрипник ознайомила присутніх з можливостями отримання послуг, які надаються веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Присутні також дізналися про можливість здійснення контролю за нарахуванням страхового стажу через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та про послугу смс-інформування.

У ході семінару шукачі роботи отримали інформацію про стан місцевого ринку праці, перспективи їхнього працевлаштування, зокрема, шляхом стажування безпосередньо на робочому місці, можливості участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру тощо.

На завершення семінару наголошено, що отримуючи офіційну заробітну плату, громадяни дбають насамперед про себе, адже вчасна сплата єдиного соціального внеску дозволяє розраховувати на пенсію в майбутньому.

