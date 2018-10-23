У Олександрії презентували вакансії німецької компанії «Бадер Україна»

Днями, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбулася презентація роботодавця. Для громадян, які шукають роботу, про свою компанію розповіли представники німецької фірми «Бадер Україна».

Компанія є лідером у виготовленні шкіряних автомобільних чохлів для салонів преміум-класу автобрендів AUDI та BMW і наразі потребує працівників за професією «швачка».

Менеджер з підбору персоналу зазначив, що підприємство гарантує легальне працевлаштування, вчасно виплачену офіційну заробітну плату (перший місяць 5800, далі від 9000 грн і більше).

Іногородні працівники забезпечуються житлом, безкоштовним перевезенням на підприємство та у зворотному напрямку.

Протягом дня фахівець з підбору персоналу «Бадер Україна», провів у індивідуальному порядку співбесіди з близько 20 безробітними.

Презентація дозволила шукачам роботи ближче ознайомитися з діяльністю підприємства, отримати відповіді на питання, що їх цікавили та надала можливість оперативно розв’язати проблему працевлаштування.

Такі зустрічі сприяють досягненню спільної мети, а саме: роботодавець має можливість підібрати необхідні кадри, а безробітний – розв’язати питання працевлаштування.