У Олександрії роботодавці району активно співпрацюють з центром зайнятості

Одним із основних напрямків діяльності державної служби зайнятості є організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян, у тому числі й шляхом стажування безпосередньо на виробництві. Зазначені різновиди профнавчання мають на меті задовольнити потреби роботодавців у працівниках відповідної кваліфікаційної підготовки й підвищити рівень конкурентоспроможності на ринку праці різних категорій населення.

Так, Олександрійський міськрайонний центр зайнятості активно співпрацює з фермерськими й аграрними господарствами та фізичними особами-підприємцями району у сфері укомплектування їхніх штатів необхідними працівниками, у тому числі й шляхом організації стажування на робочому місці.

Плідною в цьому напрямку виявилася співпраця міськрайонного центру зайнятості з ТОВ «НОВОСЕЛІВКА-АГРО», яке є його активним партнером ще з 2017 року. На даному підприємстві було організовано стажування для 16 безробітних осіб, по закінченні якого, всі вони були успішно працевлаштовані. Стажування проходило за професіями «водій автотранспортних засобів», «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва» та «кухар».

Така форма професійного навчання – обопільна користь як для роботодавців, бо дає їм змогу оцінити професійні й особистісні якості потенційних працівників, так і для безробітних, адже дозволяє їм закріпитися на робочому місці.