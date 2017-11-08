Нещодавно в комунальному вищому навчальному закладі «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О.Сухомлинського» відбулась військово-спортивна гра «Кордон», присвячена козацькій славі. Втім, таке визначення заходу у межах лише національної ідеї і її традицій буде не зовсім повним: за задумом організатора гри викладача фізичного виховання коледжу Наталії Абравітової, мета гри – це і виховання у студентської молоді почуття патріотизму, відповідальності за долю країни, любові до рідної землі і просто організація активного відпочинку.

Таким чином гра, яка проходила у яскраво оформленому численними барвистими дотепними плакатами та іншими декоративними елементами від самого початку не мала якихось формальних, заорганізованих» рамок, а перетворилась на справжнє феєричне свято як для безпосередніх учасників дійства, так і для уболівальників. Варто лише звернути увагу на назви етапів гри: «біг з дубками», «водолази», «перекоти колоду», «проповзи через окоп», «мінне поле», «перенеси пораненого».

Азарт і жага перемоги двох збірних команд коледжу, які змагались між собою і мали назви, що також цілком відповідали рівню і дотепності атракціонів («Козацька юшка» і «Козацька каша»), просто зашкалювали. Щоб трохи розрядити обстановку, у перервах глядачам задля відпочинку від емоцій демонстрували своє мистецтво юна гімнастка з вправами без предмету, майстрині східного танцю, а місцеві «козаки» вразили власними показовими виступами.

А потім продовжувалась програма змагання, наступними етапами якої було «визволення полоненого», «вдягни протигаз», «влучно – в горщик», «перетягування канату». Знову ж таки, дійство, по мірі його розвитку, не вміщалося в означені вище жанрові поняття, успішно суміщаючи спортивно-патріотичне спрямування з художньо-мистецьким: поетичні куплети і хвацькі слогани у музичному супроводі, пісні у хоровому і сольному виконанні супроводжували кожен етап змагання.

І тут саме час окремо сказати про особистість організатора цього свята викладача вищої категорії, відмінника освіти України – Наталію Абравітову. Вона не лише створила весь від початку і до кінця сценарій феєричної гри, а й написала вірші, слова пісень і навіть музику до них. «Козацька сила», «Україна – козацька сторона», «Нащадки козацької слави» – рівню цих творів цілком могли б позаздрити чимало професійних композиторів і поетів. Можна також додати при нагоді, що свого часу Наталія Іванівна написала і поклала на власну музику пісню про Кіровоградщину. Вона вийшла настільки вдалою, що на думку багатьох, твір цілком міг би стати офіційним гімном нашого краю. І хоча цього поки що (на жаль) не сталося, але принаймні у стінах коледжу, серед студентів її пісні знайшли своє визнання і звучать вже не один рік.

А змагання завершились спільною перемогою – торжеством молодості, силою вічного студентського оптимізму і життєствердження.