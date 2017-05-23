У Пенсійному фонді змінились телефонні номери

Як повідомляє офіційний сайт Олександрійської районної державної адміністрації, у зв`язку з реконструкцією телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» в Олександрійському об`єднаному управлінні Пенсійного фонду України змінились службові телефони посадових осіб та відділів. Зміни номерів наведені у таблиці.

Структурні підрозділи Попередні телефонні номери Поточні телефонні номери Начальник управління 4-07-10 7-41-09 Перший заступник начальника управління 7-14-99 Без змін Заступник начальника управління 4-09-05 7-41-30 Приймальня 4-08-44 7-41-27 Телефонна «гаряча» лінія 4-05-42 7-41-03 Начальник Олександрійського відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій №1 4-04-75 7-41-08 Відділ з питань призначення пенсії, спеціалісти 4-22-41 4-05-95 7-41-32 7-41-06 Начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій №2 4-17-92 7-41-31 Відділ з питань виплати пенсій, спеціалісти 4-02-69 7-41-07 Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер 7-10-75 Без змін Фінансово-економічний відділ, спеціалісти 7-03-94 Без змін Начальник відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації 7-32-11 Без змін Заступник начальника відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації 7-51-18 Без змін Юридичний сектор 4-09-02 7-41-29 Сектор по роботі з персоналом 4-06-65 7-06-65