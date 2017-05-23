У Пенсійному фонді змінились телефонні номери

Як повідомляє офіційний сайт Олександрійської районної державної адміністрації, у зв`язку з реконструкцією телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» в Олександрійському об`єднаному управлінні Пенсійного фонду України змінились службові телефони посадових осіб та відділів. Зміни номерів наведені у таблиці.
|Структурні підрозділи
|Попередні телефонні номери
|Поточні телефонні номери
|Начальник управління
|4-07-10
|7-41-09
|Перший заступник начальника управління
|7-14-99
|Без змін
|Заступник начальника управління
|4-09-05
|7-41-30
|Приймальня
|4-08-44
|7-41-27
|Телефонна «гаряча» лінія
|4-05-42
|7-41-03
|Начальник Олександрійського відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій №1
|4-04-75
|7-41-08
|Відділ з питань призначення пенсії, спеціалісти
|4-22-41
4-05-95
|7-41-32
7-41-06
|Начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій №2
|4-17-92
|7-41-31
|Відділ з питань виплати пенсій, спеціалісти
|4-02-69
|7-41-07
|Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер
|7-10-75
|Без змін
|Фінансово-економічний відділ, спеціалісти
|7-03-94
|Без змін
|Начальник відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації
|7-32-11
|Без змін
|Заступник начальника відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації
|7-51-18
|Без змін
|Юридичний сектор
|4-09-02
|7-41-29
|Сектор по роботі з персоналом
|4-06-65
|7-06-65