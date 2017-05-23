У Пенсійному фонді змінились телефонні номери

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Як повідомляє офіційний сайт Олександрійської районної державної адміністрації, у зв`язку з реконструкцією телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» в Олександрійському об`єднаному управлінні Пенсійного фонду України змінились службові телефони посадових осіб та відділів. Зміни номерів наведені у таблиці. 

Структурні підрозділи Попередні телефонні номери Поточні  телефонні номери
Начальник управління 4-07-10 7-41-09
Перший заступник начальника управління 7-14-99 Без змін
Заступник  начальника управління 4-09-05 7-41-30
Приймальня 4-08-44 7-41-27
Телефонна «гаряча» лінія 4-05-42 7-41-03
Начальник  Олександрійського відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій №1 4-04-75 7-41-08
Відділ з питань призначення пенсії, спеціалісти 4-22-41

4-05-95

 7-41-32

7-41-06
Начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій №2 4-17-92 7-41-31
Відділ з питань виплати пенсій, спеціалісти 4-02-69 7-41-07
Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер 7-10-75 Без змін
Фінансово-економічний відділ, спеціалісти 7-03-94 Без змін
Начальник відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації 7-32-11 Без змін
Заступник начальника відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації 7-51-18 Без змін
Юридичний сектор 4-09-02 7-41-29
Сектор по роботі з персоналом 4-06-65 7-06-65

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