У ПК «Світлопільський» пройдуть вистави для дітей і дорослих

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Ряд мистецьких заходів відбудеться протягом найближчих двох тижнів в олександрійському Палаці культури «Світлопільський», повідомляє «Голос Громади».

Зокрема 20 січня о 14-й годині найменші глядачі зможуть побачити виставу-мюзикл «Снігова королева. Сила гарячого серця»;

24 січня о 18-й годині розпочнеться вистава «Собаче серце»;

9 лютого о 18.00 відбудеться концертна програма Ірини Федишин «Україна колядує».

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