У Протопопівській школі відбулася урочиста лінійка (фоторепортаж)

У Протопопівській ЗШ І-ІІІ ступенів відбулися урочисті заходи з нагоди Дня знань

Цього року учні школи прийняли до своєї дружньої шкільної родини 15 «першачків», яким навіть негода не змогла зіпсувати святковий настрій.

Заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Коломійцев привітав учнів, вчителів з початком нового навчального року і подарував школі ноутбук, який, за словами директора навчального закладу Валентини Біляєвої, вони використовуватимуть для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Їх, до речі, в цій школі семеро. Окрім загальних занять, ці діти відвідують ще й уроки для корекції і розвитку.

Учні, подарувавши квіти вчителям на знак вдячності, вирушили до навчальних класів на свій перший урок.