У Протопопівці ледве не згорів сарай

Вихідними, 25 листопада, в Олександрійському районі трапилася пожежа. О 03:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на території приватного домоволодіння по провулку Кутузова у с. Протопопівка горить дерев’яний навіс.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

На місце події було з’ясовано, що за вказаною адресою горить дерев’яний навіс на площі 18 м2 та 10 м3 дров у ньому.

О 06:45 пожежу, до гасіння якої залучались 9 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія та місцева пожежна команда с. Протопопівка, було ліквідовано.

Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.