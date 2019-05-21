У Протопопівці полум`я з житлового будинку перекинулося далі: залишки того, що встигли врятувати рятувальники (ФОТО)

Вчора, 20 травня, до Служби порятунку «101» повідомили про пожежу у с.Протопопівці по вул. Нагорній.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.
Пожежа, що виникла на даху будинку житлового, де горіло покрівлі, перекинулася далі на господарські споруди, що знаходилися поряд. Загалом полум`я захопило понад 70 м2 перекриття.
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Обійшлося без постраждалих. Причина та обставини встановлюють фахівці.