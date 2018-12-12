У Протопопівці придбають житло для Дитячого будинку сімейного типу за кошти держсубвенції

Днями відбулося засідання районної комісії під керівництвом першого заступника голови районної державної адміністрації Юрія Коваля та за участі представників служби у справах дітей, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення, фінансового управління, відділу освіти, відділу містобудування, архітектури й житлово-комунального господарства та будівництва.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.
На засідання присутні обговорювали питання з прийняття рішення щодо визначення напрямів та об’єктів, на які у 2018 році буде спрямовано субвенцію, а саме придбання житла для створення Дитячого будинку сімейного типу в с. Протопопівка.
Було зазначено на необхідності активізувати роботу з придбання вказаного житлового будинку та передачу його на баланс Приютівської селищної ради з метою ефективного та своєчасного використання субвенції з державного бюджету та влаштування дітей до Дитячого будинку сімейного типу.