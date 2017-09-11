У Протопопівці святкуватимуть День села

16-го вересня о 14:00 у селі Протопопівка Приютівської громади розпочнуться святкові заходи з нагоди Дня села та 100-річчя місцевого будинку культури.

Про це йдеться у блозі Приютівської об’єднаної громади.

Розпочнуться урочистості з виступу військового духового оркестру біля будинку культури.

На гостей чекають безкоштовні дитячі атракціони, виставка робіт місцевих майстрів, частування та святковий концерт, в якому прийматимуть участь колективи “Надія”, “Березівчанка”, “Криниченька”, “Еклезіаст”, а також місцеві виконавці.