У рамках програми «Доступні ліки» мешканці Кіровоградщини зможуть скористатися послугою «електронний рецепт»

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

ЇЇ зручність виявляється в тому, що місце виписки рецепту не впливатиме на територіальну прив’язаність. По всій території країни в аптеках з наліпкою програми «Доступні ліки» відповідно рецепту, той що отримали, наприклад в Києві, можна буде отримати препарати.

Послуга «електронний рецепт» з’явиться в квітні цього року. Працюватиме вона так: лікар заносить в комп’ютер рецепт, особисті дані пацієнта та ставить свій електронний підпис; пацієнт отримує SMS-код, який показує в аптеці й отримує ліки.