У роботі Олександрійської міськради виявили низку порушень на суму майже 1,5 мільйона гривень

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За результатами перевірки аудиторів в управлінні праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради було знайдено порушень на суму 1 421 400 гривень.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області.

Фінансові порушення фахівці виявили під час проведення ревізії за період з січня 2015 по грудень 2018 року.

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Серед виявлених порушень встановлено випадки зайвої оплати за фактично надані послуги з газопостачання на загальну суму 541 тисячі гривень внаслідок неповернення в бюджет підприємством-постачальником послуг газопостачання невикористаних сум субсидій за опалювальний період 2015-2016 років.

Зокрема, в результаті надання громадянами неправдивих даних про свої доходи і придбані транспортні засоби, а також при наявності у них заборгованості за комунальні послуги виплачено субсидій на суму 880,4 тисячі гривень.

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Було забезпечено відшкодування виявлених порушень на суму понад 1,2 мільйона гривень та матеріали ревізії передано до прокуратури Кіровоградщини.

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