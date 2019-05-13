У роботі Олександрійської міськради виявили низку порушень на суму майже 1,5 мільйона гривень

За результатами перевірки аудиторів в управлінні праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради було знайдено порушень на суму 1 421 400 гривень.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області.

Фінансові порушення фахівці виявили під час проведення ревізії за період з січня 2015 по грудень 2018 року.

Серед виявлених порушень встановлено випадки зайвої оплати за фактично надані послуги з газопостачання на загальну суму 541 тисячі гривень внаслідок неповернення в бюджет підприємством-постачальником послуг газопостачання невикористаних сум субсидій за опалювальний період 2015-2016 років.

Зокрема, в результаті надання громадянами неправдивих даних про свої доходи і придбані транспортні засоби, а також при наявності у них заборгованості за комунальні послуги виплачено субсидій на суму 880,4 тисячі гривень.

Було забезпечено відшкодування виявлених порушень на суму понад 1,2 мільйона гривень та матеріали ревізії передано до прокуратури Кіровоградщини.