У школяра на Кіровоградщині виявили менінгококову інфекцію

В учня спеціалізованої загальноосвітньої школи №14 Кропивницького лабораторно підтверджено захворювання на менінгококову інфекцію.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

У 5-ти зі 329 осіб, що контактували з хворим, виявили збудник менінгококової інфекції в 5-х випадках. Хворий та бакносії інфекції проходять лікування в закладі охорони здоров’я.

За результатами медичного спостереження за контактними нових випадків захворювання не зареєстровано.

Додатково. Менінгококова інфекція – це гостре інфекційне захворювання. Збудник передається з крапельками слизу при кашлі, чханні, розмові. Внаслідок нестійкості менінгокока у зовнішньому середовищі та його локалізації на слизовій оболонці задньої стінки носоглотки, він передається при досить тісному і тривалому спілкуванні. Достатньо провести вологе прибирання та провітрювання приміщення і збудник гине.

На сьогодні вакцинація є найкращим способом захистити себе та своїх дітей від бактеріального менінгіту.