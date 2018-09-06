У сім’ї депутата, що морив голодом власного сина, забрали дочок

2 вересня, відбулася прем’єра дванадцятого сезону гостросоціального ток-шоу «Один за всіх» з новим ведучим – юристом Михайлом Присяжнюком. Перша історія сезону – про сім’ю, яка заморила голодом 4х-річного сина, шокувала всю Україну і отримала широкий резонанс.

Повідомляє Голос Громади.

Після зйомки в студії, ведучий проекту особисто відправився в місто Новоукраїнка Кіровоградської області, щоб проконтролювати виконання чиновниками своїх зобов’язань по справі.

За підсумками поїздки Михайло показав, що стан маленького Владика значно покращився – хлопчик набрав близько 3-х кілограмів і відчуває себе краще. Також на наступний день після приїзду знімальної групи «Один за всіх» до Новоукраїнки, служба захисту дітей забрала трьох дітей, які продовжували проживати в сім’ї. Зараз дівчата перебувають в обласній лікарні під наглядом медиків, їх подальшу долю вирішить суд.

Горе-батьками займаються правоохоронні органи і на сьогоднішній день до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по ст. 166 КК України – «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування», санкція за статтею передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Кіровоградській області батьки 4х-річного Владика ледь не відправили його на той світ. Хлопчик важив всього 7 кілограмів, що вдвічі менше, ніж передбачалося, перебував у важкому стані, не тримався на ногах, був вимазаний фекаліями і перебував в конструкції, яка більше нагадувала собачу будку.

Малюка вдалося забрати лише за допомогою правоохоронних органів і соцслужб, адже спершу батьки відмовлялися пускати медиків і поліцейських навіть на поріг. У матері Владика вже забрали трьох дітей, але ще три дівчинки продовжували проживати в горе-родині. Цікавий і той факт, що батько хлопчика – депутат районної ради, громадський діяч і відомий в окрузі відеоблогер.