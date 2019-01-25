У столичному гуртожитку уродженець Кіровоградської області забив на смерть свого товариша (ВІДЕО)

Мешканці гуртожитку м. Києва по вул. Кибальчича виявили бездиханне тіло чоловіка й повідомили до поліції.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у м. Києва.

За словами поліції, у кімнаті гуртожитку проживали два чоловіка, які працювали водіями в одному з місцевих маршрутних таксі. У злощасний день дані громадяни розпивали алкогольні напої й посварилися. Сварка переросла у бійку. Після цього чоловіки лягли спати, а вже на ранок одного з них знайшли мертвим, другого – й слід простив.

«За висновком судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок закритої травми живота. Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцеперебування підозрюваного – він блукав дворами району. 31-річного уродженця Кіровоградської області затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.