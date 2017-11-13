У трійку найкращих увійшла танцювальна пара з Олександрії

Азаров Нікіта та Пірховська Єва – вихованці студії «VIVA», про яких нещодавно розповідав Голос Громади, увійшли в трійку найкращих танцювальних пар у Відкритому фестивалі спортивного танцю “Polyava Trophy”.

В чемпіонаті, що проходив у Полтаві взяли участь шістнадцять танцювальних пар з усієї України. Олександрійська пара юних танцівників цього разу змагалася в старшій категорії. У виснажливій боротьбі на танцювальному паркеті, що тривала до о пів на четверту ранку, за звання найкращої пари олександрійці зайняли почесне третє місце. З чим ми їх і вітаємо!

Пара з Олександрії вже готується до участі в Чемпіонаті України зі спортивного танцю, котрий відбудеться 25 листопада в м. Києві.

Нагадаємо, діти займаються в студії близько 2,5 років і виступають вже в третьому класі. Весною у юних хореографів є шанс поїхати до Англії і представляти наше місто за межами України. Для того, щоб діти змогли взяти участь у змаганнях треба неабияка фінансова підтримка, якої в студії і батьків, на жаль, немає. Проте діти продовжують готуватися до конкурсу і не втрачають надії, що поїздка до Великобританії, все ж таки, відбудеться, а про Олександрію та її талановиту молодь “заговорять” в усьому світі.