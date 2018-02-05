У трьох мешканців Кіровоградщини виявили парагрип

У трьох мешканців Кіровоградщини було виявлено парагрип. За повідомленням Кіровоградського обласного лабораторного центру, в січні 2018 р. до вірусологічної лабораторії надійшло 7 зразків біологічного матеріалу віх хворих з грипоподібними захворюваннями. Вірусів грипу не виявлено, проте в 3 –х випадках виділявся парагрип.

Зазначимо, що парагрип – це антропонозна гостра респіраторна вірусна інфекція, яку зазвичай відносять саме до групи ГРВІ. Характеризується помірно вираженою загальною інтоксикацією і ураженням верхніх дихальних шляхів, переважно гортані; у дітей є однією з головних причин розвитку тяжкого ускладнення — несправжнього крупу.

Епідеміологічна ситуація з ГРВІ на минулому тижні в області відносно спокійна. Показник захворюваності (інт. пок. – 476,19 на 100 тис. нас.) не перевищує рівень епідемічного порогу (571,89) та знаходиться на рівні мінус 16,7% до значення епідпорогу.