У вбивстві школярки, котру декілька днів шукали поліція та небайдужі жителі Кіровоградщини наразі підозрюють рідну матір дівчинки.
Таку інформацію оприлюднив сьогодні на сторінці у фейсбук перший заступник голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін сьогодні, 13 грудня.
На матір дівчинки чекає психіатрична експертиза, подальшу долю жінки вирішить суд.
“Чотири доби поліція однієї з центральних областей розшукувала дівчинку 12 років, яка, зі слів батьків, пішла зранку до школи і зникла.
Вчора в результаті пошукових заходів дівчинка була знайдена мертвою на відстані 5 км від будинку з численними пораненнями. Вже ввечері на підставі зібраних доказів за підозрою в скоєнні вбивства затримана мама дівчинки.
Все виявилося банально просто. Чоловік пішов на роботу, по дорозі молодшу дитину відвів до дитсадка. Старша донька була разом з мамою. Дівчинка просилася залишитися вдома та не йти до школи, а мати навпаки наполягала, щоб та все ж таки пішла до школи. В підсумку – в пориві раптово виниклої люті мати вбила дитину, а потім вивезла та залишила на пустирі. Це страшна трагедія. Попереду ряд експертиз, в тому числі й проведення психіатричної експертизи підозрюваної. Крапку повинен поставити суд”, – йдеться у повідомленні Аброськіна.