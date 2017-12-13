У вбивстві школярки, котру декілька днів шукали поліція та небайдужі жителі Кіровоградщини наразі підозрюють рідну матір дівчинки.

Таку інформацію оприлюднив сьогодні на сторінці у фейсбук перший заступник голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін сьогодні, 13 грудня.

На матір дівчинки чекає психіатрична експертиза, подальшу долю жінки вирішить суд.

“Чотири доби поліція однієї з центральних областей розшукувала дівчинку 12 років, яка, зі слів батьків, пішла зранку до школи і зникла.

Вчора в результаті пошукових заходів дівчинка була знайдена мертвою на відстані 5 км від будинку з численними пораненнями. Вже ввечері на підставі зібраних доказів за підозрою в скоєнні вбивства затримана мама дівчинки.