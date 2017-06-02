У Верховній Раді готують законопроект про 50% квоти на українську мову в друкованих засобах масової інформації

Про це повідомила глава парламентського комітету з питань інформаційної політики та свободи слова Вікторія Сюмар. “У нас є законопроект, що передбачає 50% україномовного контенту для друкованих ЗМІ”, – сказала Сюмар в інтерв’ю виданню LIGA.net. При цьому вона підкреслила, що є прихильником того, щоб держава пішла шляхом стимулювання, а не директив. “Щоб ми зробили для тих, хто дотримується цієї квоти, якісь податкові пільги або пільги по розповсюдженню. Але тут ми ще будемо думати, як краще прописати, оскільки норми цього проекту переплітаються і з нормами мовних законів, і з нормами законопроектів від Кабміну, які зараз на розгляді в комітеті з питань інформполітики, що стосуються друкованих ЗМІ”, – додала депутат. Сюмар також зазначила, що квоти не будуть стосуватися Інтернет-ЗМІ. “Це навіть не розглядається, держава не повинна регулювати”, – сказала вона.