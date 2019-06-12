У відділах поліції Кіровоградщини призначили нових керівників

Згідно з наказом начальника управління Нацполіції Кіровоградщини Романа Козьякова було призначено нових керівників Маловисківського та Кропивницького відділів поліції.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Днями особовому складу зазначених відділів представили нових працівників.

Сергій Котига тимчасово виконуватиме обов’язки начальника Маловисківського відділу поліції, який до цього обіймав посаду заступника керівника поліції Знам’янського району. Кропивницький відділ очолить його колега Андрій Гудіма.

Голова райдержадміністрації, міський голова, керівники силових відомств подякували попередньому очільнику підрозділу Андрію Гудімі за плідну співпрацю та досягнуті позитивні результати.

Присутні побажали Сергію Котизі продовжувати ті позитивні здобутки у роботі, яких вдалося досягнути його попереднику, успіхів, підтримки від людей, а Дмитру Авдієнку – за сумлінну службу.