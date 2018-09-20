У військовій частині 2269 НГУ проходить збір з парашутно-дисантної підготовки

На базі Гвардійської авіаційної частини до 22 вересня триватиме навчально-методичний збір з фахівцями парашутно-десантної підготовки.

Інформує Голос Громади з посиланням на сторінку у Facebook Військової частини 2269.

В ньому приймали участь офіцери Головного управління НГУ,Національної академії НГУ, особовий складзагонів спеціального призначення, Центру підготовки до спеціальних дій та військової частини 2269. Кількість учасників сягала понад 80 військовослужбовців.

Головні цілі проведеня збору – підвищення методичної підготовки з питань повітрянодесантної, аварійно-рятувальної та парашутної підготовки, надання допусків до керівництва парашутними стрибками, виконання парашутних стрибків з парашутними системами ««Д-1-5», «Кадет», «Статус-СН», «Скаут», «Барс», «Коммодор» в день, у ночі та на водну поверхню, десантування та евакуація з використанням комплекту «Адаптер-М1».

начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби військової частини 2269 підполковник Євген Узлов розповів, що такі заходи проводяться двічі на рік під час яких вдосконалюються навички та освоюються нові підходи до виконання стрибків. Також говорилося про те, що такий вид десантування в район аеродрому «Олександрія» з самольоту Ан-26 проводився вперше.