У військовій частині 2269 згадували загиблих в Афганістані (Фоторепортаж)

З нагоди відзначення 29-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан та вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Олександрії до військової частини 2269 завітали міський голова Олександрії, депутати, ветерани-авіатори, рідні та близькі військовослужбовців.

Традиційно, на плацу військової частини вишикувався особовий склад в/ч 2269. Під час проведеня мітингу заступник командира Юрій Криндач згадав про тих, хто так і не повернувся до рідної домівки та розповів про участь наших солдат в бойових діях. Після чого усі присутні вшанували пам’ять загиблих та поклали квіти до пам’ятної стели загиблим військовослужбовцям в ДРА.