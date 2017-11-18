Сьогодні, 18 листопада, в с. Войнівці в новому храмі Святого Васілія Великого відбулося освячення, а в подальшому й встановлення куполів храму. Освячення куполів провів єпископ Світловодський та Олександрійський Боголєп.

На визначній події побували й кореспонденти Голосу Громади. Зазначимо,що будівництво храму стало можливим завдяки спонсорській підтримці ТОВ “УкрАгроКом” та сприяння народного депутата України Анатолія Кузьменка.

Як повідомили кореспонденту Голосу Громади представники духовенства, указом Владики від 9 листопада, вести службу в новому храмі буде отець Валерій. На захід зібралося чимало місцевих жителів, а також заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, депутат обласної ради Павло Фесюк, депутати Войнівської сільської ради.

Наразі ж в селі діє старий храм, котрий був також відремонтований за сприяння народного депутата України Анатолія Кузьменка, проте за словами вірян, приміщення храму не може вмістити усіх бажаючих прихожан, тому новий храм, спорудження якого почалося ще в 2014 році, є для них досить визначною і очікуваною подією.