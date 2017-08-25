Учора, 24 серпня, жителі с. Войнівка відсвяткували 254 річницю створення села. Традиційно, святкування розпочалося концертною програмою та нагородженням поважних жителів села.

З вітальним словом до усіх присутніх звернулися сільський голова Михайло Ручйов та запрошений на святкування Дня села заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев.

З показовою програмою перед войнівцями виступили силачі громадської організації “Сильна Олександрійщина”, котрі по завершенні програми проводили конкурси для дітей, пропонуючи усім бажаючим спробувати свої сили та виконати декілька силових вправ, за підсумками виконання яких кожен учасник отримав брендований подарунок від ГО.

Жителів та гостей села частували польовою кашею, а для малечі працювали безкоштовні атракціони.