У Всеукраїнському фестивалі для дітей-сиріт «Мама + я» перемогли мешканці Олександрійщини

Нещодавно у м. Києві пройшов Всеукраїнський благодійний фестиваль для дітей-сиріт «Мама + я».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

За підсумками фестивалю перемогу у гала-концерті отримали діти з прийомної сім’ї Гученко із селища Олександрійського (раніше Димитрово). Сестра та брат нагороджені кубком та подарунковим сертифікатом на 3-денну поїздку до Закарпаття.

17-річна Валерія і 15-річний Станіслав були запрошені для участі у концерті як переможці обласного туру фестивалю.

Батьки постійно займаються гідним вихованням, дбають про якісну освіту та розвиток талантів своїх прийомних дітей, які гарно співають, майстерно володіють грою на скрипці та протягом багатьох років беруть активну участь у музичних конкурсах різних рівнів й у 2015 році увійшли до книги «Талановиті діти Кіровоградщини».