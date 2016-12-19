На вихідних рятувальники Кіровоградщини неодноразово залучались до надання допомоги водіям транспортних засобів, які потрапили на ускладнені ділянки дороги та не змогли самостійно вибратись з них, повідомляє прес-служба відомства..

Так, перше повідомлення до Служби порятунку «101» надійшло із смт Вільшанка. На одній з вулиць районного центру застряв вантажний автомобіль «MAN». На допомогу прийшли рятувальники 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС в області, які відбуксирували вантажівку до місця звідки вона вже продовжила рух самостійно.

Рятувальники 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Новоархангельськ залучались до надання допомоги по вилученню з кювету автомобіля «Renault Trafik» на 580-му кілометрі автошляху “Стрий-Знам’янка”.

У м. Новомиргород на території заповідника «Панські гори» рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини надали допомогу по буксируванню легкового автомобіля «Shevrolet Lacetti» з ускладненої ділянки дороги.

В Устинівському районі рятувальники 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини відбуксирували вантажного автомобіля «ГАЗель» з ускладненої ділянки дороги біля с. Докучаєве.