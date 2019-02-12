У які закордонні відрядження і за які кошти їздитимуть олександрійські посадовці у 2019 році

Нещодавно сесія Олександрійської міської ради затвердила Програму розвитку міжнародного співробітництва м.Олександрії на 2019 рік, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначається в документі, завдання програми – налагодження ефективної співпраці та партнерських відносин з іноземними містами в сфері залучення інвестицій та економічного розвитку. Програма містить інформацію по розділах, за якими буде вивчатись передовий досвід у різних галузях; перелік країн та міст, до яких будуть їздити у службові відрядження посадовці міської влади, а також кошторис витрат на реалізацію даної програми. Отже, куди, коли, по що, та за які суми грошей олександрійської громади їздитимуть наші чиновники?

Червень, 2019 р.: мета співробітництва і набуття досвіду – розумне поводження з твердими побутовими відходами; м.Бидгощ (Польща), склад делегації – міський голова, начальник (заступник начальника) управління ЖКГ, депутати міськради; кошторис витрат на відрядження – 30 тисяч гривень.

Квітень, 2019 р.: створення індустріального парку «Олександрія»; м.Люблін (Польща); міський голова, нач.(заст.нач.) управління економіки, депутати; 30 тис. грн.

2019 р.: «Розумна освіта» (Створення умов для укладання угод між ЗНЗ Олександрії та навчальних закладів інших країн); м.Рамат-Ган (Ізраїль); міський голова, нач.(заст.нач.) управління освіти, директори навчальних закладів, депутати; 45 тис. грн.

2019 р.: (мета та ж); м.Ярочин (Польща); (делегація аналогічна); 45 тис.грн.

Травень, 2019 р.: візити до міст-побратимів з метою участі у фестивалях та конкурсах; м.Тервел (Болгарія); міський голова, профільний заступник (заст.начальника) управління культури та туризму, самодіяльні колективи, депутати; 35 тис.грн.

Листопад, 2019 р.: (мета та ж); м.Ярочин, (склад делегації той же); 35 тис.грн.

Травень, 2019 р.: вивчення досвіду організації зеленого туризму; м.Тервел (Болгарія); (делегація та ж); фінансується спільно з візитом до Тервела.

Листопад, 2019 р.: вивчення досвіду щодо організації бібліотечної справи; м.Ярочин (Польща); (делегація та ж); фінансується в рамках візиту до м.Ярочина на День міста.

Листопад, 2019 р.: участь у конференції з питань державно-приватного партнерства та сталого розвитку міст; м.Женева (Швейцарія); (склад делегації не зазначено, але ймовірно – міський голова); 50 тис.грн.

2019 р., за окремим графіком: співпраця у сфері розбудови «розумних міст»; м.Відень, (Австрія); (склад делегації не зазначено); 50 тис.грн.

Кошторис витрат передбачає також забезпечення участі іноземних делегацій у різноманітних заходах в нашому місті, їхній прийом; інформаційне та мовне забезпечення міжнародних зустрічей в Олександрії; створення окремої електронної інформаційної платформи про міжнародне співробітництво та інше. ЗАГАЛЬНА СУМА КОШТОРИСУ ВИЗНАЧЕНА У 650 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ (тобто за рахунок олександрійських платників податків).

Слід зазначити, що олександрійські посадовці їздять делегаціями до різних іноземних міст у рамках міжнародного партнерства вже не рік і не два: ними «протоптана стежка» до польського Ярочина, іспанського Сант-Кугата, Ізраїлю тощо. Не перший рік також вивчається питання закордонного досвіду (зокрема) щодо створення індустріального парку, який, втім, чомусь ну ніяк не хоче створюватися в Олександрії попри всі зусилля (і закордонні відрядження) міської влади… Спадає також на думку й інше, крамольне: в наш час розвинутих глобальних телекомунікацій та інформаційних технологій чи так вже конче необхідно завжди їздити цілими делегаціями «за іноземним досвідом» за кошти громади? Може, у певних окремих випадках нашим посадовцям достатньо просто сісти та «погуглити» у веб-мережі і вона видасть дуже багато корисного абсолютно безплатно?