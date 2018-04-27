16 суб`єктів господарювання можуть втратити право на користування земельними ділянками на території міста як за одностороннім розірванням договорів оренди з боку міської влади, так і внаслідок визнання недійсними Державних актів на право власності на землю у судовому порядку.

Відповідне рішення про направлення позову до суду ухвалила сьогодні сесія Олександрійської міської ради. Дане рішення стосується власників та орендарів землі, які за висновками комісії у складі ряду посадових осіб, визнані такими, що використовують ділянки не за призначенням, у тому числі – під розміщення пунктів прийому металобрухту.