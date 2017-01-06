У зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов можливе виникнення аварійних ситуацій. З огляду на це прес-служба Олександрійської міської ради склала список аварійних диспетчерських служб, куди жителі міста можуть звернутися у випадку їх виникнення.

КП «Теплокомуненерго»: 4-02-11, 9-01-59, (067) 520-39-27;

ОВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград»: 7-23-65, 7-01-64, (050) 457-55-95, (050) 457-55-93;

КП «СвітлоЦентр»: (095) 909-45-95.

Для звернення до КП «Житлогосп» у разі виникнення проблем з внутрішньобудинковими мережами водопостачання, водовідведення та системами теплопостачання, жителі можуть звертатися за телефонами: 7-07-01, (050) 593-60-82 та (096) 937-66-07.

Для виклику електрика або усунення неполадок у зливних каналізаціях можна телефонувати за номерами: 6-08-08 або 3-55-82. Номер диспетчерської служби у мікрорайоні Перемога: 6-85-61.