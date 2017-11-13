Таку інформацію повідомила начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Вікторія Кулікова під час щотижневої апаратної наради голови ОДА.

За рахунок державного бюджету здійснюватиметься часткова компенсація вартості квартир, що будуть придбані або побудовані за соціальної програмою забезпечення доступним житлом: учасникам АТО та вимушеним переселенцям повертатимуть 50% від вартості житла, молоді – 30%.

Посадовиця зазначила, що райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним територіальним громадам вже направлено відповідні роз’яснення, попросивши керівників територій відпрацювати зазначене питання із забудовниками. Конкурс об’єктів, що будуть фінансуватися за програмою, Мінрегіонбудом продовжено до 23 листопада цього року.

“Учасниками програми можуть стати забудовники, які мають об’єкти з високим ступенем будівельної готовності, проектно-кошторисну документацію на заходи з енергоефективності та найбільш привабливу фінансову пропозицію щодо вартості квадратного метра такого житла” – йдеться у повідомленні прес-служби Кіровоградської ОДА.