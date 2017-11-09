Учасники АТО з Олександрійського району відтепер зможуть отримати психологічну допомогу

Відтепер учасники АТО та їх родини з Олександрійського району зможуть отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила керівник Центру медико-психологічної реабілітації «КОМПАС» Анна Колєва.

«Рада повідомити, що в Олександрійському районі тепер є психолог, який опікується ветеранами АТО та членами їхніх родин! Це Павло Скляренко – учасник АТО, фахівець-психолог. Дякуємо керівництву Олександрійської центральної районної лікарні за сприяння в реалізації доручення голови Кіровоградської обласної адміністрації щодо введення посад психологів у районах області», – йдеться у повідомленні.