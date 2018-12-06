Представники ОТГ з Кіровоградщини взяли участь у Форумі місцевого самоврядування та ІІІ Форумі об’єднаних громад

Вчора, 5 грудня, за участі Президента України Петра Порошенка, Голови ВР Андрія Парубія та сприяння Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбулося відкриття масштабного Форуму місцевого самоврядування, в рамках якого – ІІІ Форум об’єднаних громад, який присвячений питанням економічного розвитку територій.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградського Центру розвитку місцевого самоврядування у Faсebook.

У ІІІ Форумі об’єднаних громад активну участь взяли представники об’єднаних територіальних громад з Кіровоградської області, а саме Новопразька об’єднана територіальна громада, Приютівська громада, Компаніївська селищна об’єднана територіальна громада та Соколівська об’єднана територіальна громада.

Представниками Кіровоградщини виступають директор Кіровоградського центру розвитку місцевого самоврядування Олег Яременко, радник з питань децентралізації Центру Валентина Шеремет, голови Приютівської, Новопразької, Компаніївської, Соколівської, Дмитрівської та Новоукраїнської ОТГ.

