Сьогодні, 8 лютого 2017 року учні Олександрійського НВК №17 отримали в подарунок новий телевізор для одного із класних кабінетів. Про це повідомляє офіційний сайт міського осередку партії “БПП “Солідарність” в соц.мережі Фейсбук.

Вручили новеньку техніку в присутності учнів, адміністрації закладу, членів батьківського комітету та депутата міської ради Віталія Заріцького, адже купівля телевізору стала можливою завдяки підтримки партії “БПП “Солідарність”, зокрема депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.

“Ми знаємо Андрія Коломійцева ще з часу виборів, бо він проходив по нашому округу і ніколи не відмовляв в допомозі. Тому вирішили написати листа йому, коли постало питання купівлі телевізору. Адже діти зараз -візуали, а сучасний технологічний процес потребує демонстрації не лише презентацій, а і фільмів, роликів”, – прокоментувала викладач школи та член батьківського комітету Оксана Васіна.

Діти дуже зраділи новенькій техніці і вже сьогодні вони зможуть переглядати корисні та цікаві навчальні фільми.