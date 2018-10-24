Учні Кіровоградщини вступатимуть до медичних університетів за новими правилами

Міністерством охорони здоров’я України затверджено нові правила прийняття на навчання в медичних закладах вищої освіти у 2019 році. Повідомляє Голос Громади з посиланням на інформаційний ресурс Багнет.

Які зміни чекають на майбутніх абітурієнтів?

1. Для спеціальності “Охорона здоров’я” профільними предметами, крім української мови, є біологія або хімія (другий конкурсний предмет), а з нового – ще і фізика або математика, як третій конкурсний предмет.

За словами заступника міністра Олександра Лінчевського: “Сучасна доказова медицина – точна природно-наукова дисципліна, і лікарю необхідно мати знання з фізики, хімії, біології та математики. Введення фізики або математики є одним з кроків на шляху до інтеграції української медицини в міжнародну практику”.

2. Для вступу на спеціальності “Стоматологія”, “Медицина” і “Педіатрія”, абітурієнти повинні набрати хоча б 150 балів ЗНО з профільних предметів.

3. Для отримання ступеня магістра фармації на спеціальності “Фармація, промислова фармація”конкурсний бал з профільних предметів повинен мати понад 130 балів.

У Міністрерстві охорони здоров’я впевнені, що такі нововведення дозволять відбирати в університет кращих абітурієнтів.