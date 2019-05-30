Учні Олександрійщини відвідали профорієнтаційний урок та взяли участь у інтелектуальному квесті

Фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості та працівниками Олександрійської центральної районної бібліотеки імені Д. І. Чижевського було організовано виїзний профорієнтаційний захід для школярів Бутівського навчально-виховного комплексу, в межах якого проведено профорієнтаційний урок та інтелектуальний квест.

Фахівець центру зайнятості Олена Клочко провела з дітьми профорієнтаційну бесіду та обговорила фактори, які впливають на вибір професії – це і позиція батьків, друзів, вчителів; і власні професійні інтереси, і здібності, і суспільне значення професії тощо. Під час уроку були визначені основні чинники, які впливають на свідомий та правильний вибір професії. Діти мали унікальну можливість попрацювати з професіограмами та зрозуміти їх призначення.

Працівники бібліотеки Олена Губа та Наталія Кізілова провели цікавий інтелектуальний квест, під час якого діти розгадували ребуси, розкодовували дешифратори та змагалися в пантомімі.

Наприкінці заходу фахівець центру зайнятості наголосила: «Вибір професії – справа не одного дня. Це рішення повинно бути свідомим, вільним і прийматися самостійно, адже чим раніше людина ознайомиться і зрозуміє вимоги професії, приміряє їх до себе, тим правильніше буде її вибір».