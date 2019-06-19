Учні Олександрійського колегіуму вибороли перемогу у всеукраїнських змаганнях «Шкіряний м’яч»

Нещодавно, учні Олександрійського колегіуму брали участь у фінальному турнірі всеукраїнських змагань «Шкіряний м’яч – Кубок Соса-СоІа» сезону 2018/19 у віковий категорії U-12 в м. Бердянськ.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної федерації футболу.

У турнірі боролися шкільні команди з Олександрії, Кременчука, Новоград-Волинського, Бердянська, Первомайська, Рівного, Красилова та Харкова.

Так, у фінальному матчі олександрійці здобули перемогу з рахунком 1:0 проти команди з Харкова.

Завдяки перемозі учні з Олександрії стали найсильнішими в Україні у віковій групі U-12.

Усі призери та учасники змагань були нагороджені.

Також Асоціація аматорського футболу України подарувала усім командам комплекти ігрової форми.