Учні олександрійської школи №10 можуть розраховуватися за шкільні пиріжки безготівково

Школярі загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №10 м. Олександрії отримали можливість оплачувати сніданки і обіди у шкільній їдальні без готівки – банківською карткою. Про це «Голос Громади» повідомила представник прес-служби ПриватБанку у Кіровоградській області Анжела Дзінзюра.

Для цього ті, хто бажає скористатися даною послугою, можуть відкрити спеціальну банківську «картку Юніора» для дітей віком від 6 до 17 років. Її відкриття безкоштовне.

Фахівці ПиватБанку вважають, що картка Юніора допоможе дітям швидко освоїти ази фінансової грамотності, легко навчитися користуватися сучасним платіжним засобом. Спочатку вони навчаються оплачувати свої шкільні обіди, а потім і здійснювати покупки в торгівельно-сервісній мережі. Батьки ж отримують можливість контролювати витрати своїх дітей та зручно передавати/перераховувати їм на картку кишенькові гроші. Крім того, це унікальна можливість привчити дитину до виваженого ставлення до грошей.

«Сьогодні у 53 школах на Кіровоградщині ПриватБанк обладнав шкільні їдальні терміналами для приймання Карток Юніора . Якщо батьки мають бажання, вони можуть відключити можливість знімати готівку через банкомати за карткою своєї дитини, щоб бути впевненим у її правильному харчуванні, відсутності витрат на нездорову їжу, алкоголь або цигарки. У дітей буде менше спокуси витратити гроші на щось непотрібне. Як показує практика, школярі вчаться бути відповідальними та чесними, знаючи, що батьки бачать усі операції за карткою», – переконує прес-служба ПБ.